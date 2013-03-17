中国经济：新型城镇化是以人为核心的城镇化，要防止城市病--总理

路透北京3月17日 - 对于被寄予厚望拉动中国经济复苏的城镇化，中国国务院总理李克强周日称，城镇化是现代化的必然趋势，并强调新型城镇化是以人为核心的城镇化，不能靠摊大饼，必须和农业现代化相辅相成，同时要防止城市病。

他在“两会”（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，城镇化要大、中、小城市协调发展，东、中、西部地区因地制宜地推进。

“城镇化是一个复杂的系统工程，会带来经济和社会深刻的变化，需要各项配套改革去推进。”李克强称。

他认为，现在大约有2.6亿农民工，使他们中有愿望的人逐步融入城市，是一个长期复杂的过程，要有就业支撑，有服务保障。

他并称，城镇化不仅可以带动巨大的消费和投资需求，创造更多的就业机会，其直接作用还是富裕农民、造福人民。中国城镇化的大门给农民打开，农民可以进城从事二三产业，而留在农村的，通过适度规模经营，都可以增收致富。现在每年有一千多万农民转移到城镇，这是必然的趋势。

李克强同时同强调，要注意防止城市病，不能一边是高楼林立，一边是棚户连片。尤为重要的是，新型城镇化必须和农业现代化相辅相成，要保住耕地红线，保障粮食安全，保护农民利益。

根据官方公布的数据，过去五年，中国城镇化率由45.9%提高到52.6%，转移农村人口8,463万人。城镇化率每增加一个百分点就意味着有超过1,000万的农村人口进城。

此次城镇化话题规划的是未来十年，按照此前媒体的推测，到2020年中国的城镇化率可能达到60%以上，十年拉动投资40万亿。发改委主导的《促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》原计划两会前后出台，现推迟到“上半年可能出台”。2013年政府工作报告的表述也是“积极稳妥推动城镇化健康发展”。（完）