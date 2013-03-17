中国外交：中国愿意承担相应的国际义务，即使发展强大也不会称霸--总理

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透北京3月17日 - 中国国务院总理李克强周日称，中国作为发展中的大国，愿意承担相应的国际义务，且即使中国发展强大起来，也不会称霸。
他在“两会”（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，中国有13亿多人口，实现现代化还有很长的路要走，需要持久的国际和平环境。
“因为中国在近现代历史的惨痛遭遇中有深刻感受，己所不欲，勿施于人，这是中国人的信条。”
他称，走和平发展道路是中国坚定不移的决心，维护国家的主权和领土完整，也是中国不可动摇的意志。这两条原则并行不悖，也符合维护地区稳定和世界和平秩序的准则。。
对于中美关系，他不否认中美之间有分歧，但他强调，只要相互尊重对方的重大关切，管控好分歧，就可以使共同利益超越分歧。
而亚太地区，李克强说，这可以说是中美利益交汇、集结最密切的地区，中美都表示要维护地区的稳定、促进繁荣，“我希望言行一致，从亚太地区做起、做好，来构建新型大国关系，这也有利于亚太和世界的和平与发展。”
对于中俄关系，他亦提到，不久习近平主席将访问俄罗斯，这本身就说明中俄关系的重要性。而中俄推动务实合作，在地区和国际事务中加强沟通协调，不仅有利于巩固双边关系，而且有利于维护地区和世界的和平稳定。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。