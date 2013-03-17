中国外交：中国愿意承担相应的国际义务，即使发展强大也不会称霸--总理

路透北京3月17日 - 中国国务院总理李克强周日称，中国作为发展中的大国，愿意承担相应的国际义务，且即使中国发展强大起来，也不会称霸。

他在“两会”（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，中国有13亿多人口，实现现代化还有很长的路要走，需要持久的国际和平环境。

“因为中国在近现代历史的惨痛遭遇中有深刻感受，己所不欲，勿施于人，这是中国人的信条。”

他称，走和平发展道路是中国坚定不移的决心，维护国家的主权和领土完整，也是中国不可动摇的意志。这两条原则并行不悖，也符合维护地区稳定和世界和平秩序的准则。。

对于中美关系，他不否认中美之间有分歧，但他强调，只要相互尊重对方的重大关切，管控好分歧，就可以使共同利益超越分歧。

而亚太地区，李克强说，这可以说是中美利益交汇、集结最密切的地区，中美都表示要维护地区的稳定、促进繁荣，“我希望言行一致，从亚太地区做起、做好，来构建新型大国关系，这也有利于亚太和世界的和平与发展。”