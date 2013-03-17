中国经济：两岸关系发展空间和潜力巨大，内地和香港合作空间还很大--总理

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透北京3月17日 - 中国国务院总理李克强周日称，只要坚持一个中国，维护同胞之情，两岸关系发展的空间和潜力巨大。且中国内地和香港合作空间也还很大。
他在“两会”（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，新一届政府将会履行上届政府所做的承诺，并且要努力寻求合作的新的推动支点，并在推动大陆进一步开放和发展当中，会更多地考虑台胞的福祉和利益，并愿意与台湾共享发展的机遇。
“同胞这个词、这个理念在中华文化当中是根深蒂固的，我认为这也是中华民族五千年生生不息的根源。所谓打断骨头还连着筋，同胞之间、手足之情，没有解不开的结。”李克强称。
他提到，这些年两岸关系向着和平发展的方向发展，两岸合作的成果在不断扩大。应该充分地利用当前的机遇，而且使未来的机遇不断地扩大。
对于中国内地和香港的发展，他并强调，此前宣布中央政府支持香港繁荣，推动两地深化合作的一系列政策，“这个“大礼包”的干货要一个一个地打开，才能用好、用足，还需要两地共同努力。”
他并提到，深感“一国两制”下的香港充满活力，内地和香港合作空间还很大。凡是有利于港澳同胞福祉增加、内地和港澳合作深化、维护港澳长期繁荣的事，都会尽心尽力地去做。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。