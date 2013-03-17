中国经济：两岸关系发展空间和潜力巨大，内地和香港合作空间还很大--总理

路透北京3月17日 - 中国国务院总理李克强周日称，只要坚持一个中国，维护同胞之情，两岸关系发展的空间和潜力巨大。且中国内地和香港合作空间也还很大。

他在“两会”（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，新一届政府将会履行上届政府所做的承诺，并且要努力寻求合作的新的推动支点，并在推动大陆进一步开放和发展当中，会更多地考虑台胞的福祉和利益，并愿意与台湾共享发展的机遇。

“同胞这个词、这个理念在中华文化当中是根深蒂固的，我认为这也是中华民族五千年生生不息的根源。所谓打断骨头还连着筋，同胞之间、手足之情，没有解不开的结。”李克强称。

他提到，这些年两岸关系向着和平发展的方向发展，两岸合作的成果在不断扩大。应该充分地利用当前的机遇，而且使未来的机遇不断地扩大。

对于中国内地和香港的发展，他并强调，此前宣布中央政府支持香港繁荣，推动两地深化合作的一系列政策，“这个“大礼包”的干货要一个一个地打开，才能用好、用足，还需要两地共同努力。”