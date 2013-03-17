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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--3月18日-3月25日****

路透3月18日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    

    3月18日当周              

 3月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 3月19日(二)
 暂无重要经济数据公布
 
 3月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数             3月               --          负13
 2350      日本出口(较上年同期)                           2月            -1.9%        ＋6.4%
              进口(较上年同期)                                          +15.1%        ＋7.3%
              贸易收支(亿日圆)                                        逆差8,35     逆差16,29
                                                               8                4
   
 3月21日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                     前周                --     买超7,644
           外资投资日本股票(亿日圆)                                         --    买超11,219
                                                                                            
   
 3月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    3月25日当周
    
 3月25日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季修正值               --         +0.4%
                             (较上年同期)                                   --         +1.5%
    
    (完)

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