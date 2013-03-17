日韩经济指标预测--3月18日-3月25日****

中国信用债：西王集团对齐星集团的担保已追加风险缓释措施，风险可控
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
路透3月18日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月18日当周 3月18日(一) 暂无重要经济数据公布 3月19日(二) 暂无重要经济数据公布 3月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 3月 -- 负13 2350 日本出口(较上年同期) 2月 -1.9% ＋6.4% 进口(较上年同期) +15.1% ＋7.3% 贸易收支(亿日圆) 逆差8,35 逆差16,29 8 4 3月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,644 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超11,219 3月22日(五) 暂无重要经济数据公布 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% (完)
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
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路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报导称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。