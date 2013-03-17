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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 07:03 BJT

****澳新经济指标预测--3月18日-3月25日****

路透3月18日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    3月18日当周
 
 3月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
 3月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰经常帐(亿新西兰元)              第四季      赤字29.97   赤字44.2
                                           截至第四季的      赤字102.8   赤字98.9
                                                   年度                 
 3月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰国内生产总值(GDP)(较前          第四季          +0.9%     ＋0.2%
           季)                                                          
                           (较上年同期)                          +2.3%     ＋2.0%
 3月21日(四)
 暂无重要经济数据公布
 3月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    3月25日当周 
    
 3月25日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值        前值
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月            2月       顺差0.17    逆差3.05
           度)                                                          
                                 (年度)                       逆差14.8      逆差13
                进口(亿新西兰元)                                  35.3        36.5
                出口(亿新西兰元)                                    36        33.5
    
    (完)

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