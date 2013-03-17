澳新经济指标预测--3月18日-3月25日****

中国信用债：西王集团对齐星集团的担保已追加风险缓释措施，风险可控

路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。