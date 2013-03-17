中国证券：中国银行董事长肖钢接替郭树清，成为证监会新主席--报载

中国信用债：西王集团对齐星集团的担保已追加风险缓释措施，风险可控
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
路透上海3月18日 - 据中国证券报周一报导，中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行 董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。
中国银行亦发布公告称，根据国家金融工作需要，肖钢已向该行董事会提出辞呈，请求辞去董事长职务。公告指出，该辞任自2013年3月17日起生效。
刚刚结束的中国两会上，国家领导人和国务院各部委掌门人尘埃落定，央行行长也最终落实由周小川继任。
肖钢，54岁，中共第十七届中央候补委员，第十八届中央委员。曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理和央行计划资金司司长。1996年升任央行行长助理，两年后任央行副行长。
在央行系统工作20多年后，肖钢于2003年担任中国银行行长，2004年起担任中国银行董事长，2006年中行先后在H股和A股挂牌。
“改革派”官员郭树清，如无意外，将会离任中国证监会主席任山东省省长。预计他将也是本次政府换届后，金融系统主管部门“一行三会”（央行、以及证监会、银监会、保监会）中唯一一位被调离的领导。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
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路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报导称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。