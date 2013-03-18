韩国数据：2月PPI按年下跌1.6%，跌幅同于1月

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透首尔3月18日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国2月生产者物价指数(PPI)同比跌幅和1月相同，为八个月来第七个月下滑，因需求仍迟滞。
央行数据显示,2月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌1.6%，齐平1月的跌幅，此为2009年10月下挫3.1%以来最大同比跌幅。
农产品价格较上年同期大跌5.2%，因国内消费仍疲软，导致蔬果和肉品价格不振。
肉品价格偏低，尤其是猪肉，农户因供给远大于需求而忧心不已。 央行表示,韩国2月PPI较上月上涨0.7%，为连续第二个月上涨，1月为增长0.2%。
韩国央行在3月14日维持利率在2.75%不变，为连续第五个月不变；然由于通胀仍偏低，其保留了降息的可能性。
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
2月 1月 2月 1月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.7 0.2 -1.6 -1.6 主要类别
农渔林产品 1.9 2.3 -5.2 -1.7
工业产品 0.8 0.2 -3.0 -3.1
电力,自来水,燃气 1.6 1.2 5.3 3.9
服务业 0.1 -0.3 0.4 0.5
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占59.47%,服务业占31.28%,农渔产品则占3.88%.(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉