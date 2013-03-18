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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:07 BJT

韩国数据：2月PPI按年下跌1.6%，跌幅同于1月

路透首尔3月18日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国2月生产者物价指数(PPI)同比跌幅和1月相同，为八个月来第七个月下滑，因需求仍迟滞。

　　央行数据显示,2月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌1.6%，齐平1月的跌幅，此为2009年10月下挫3.1%以来最大同比跌幅。

农产品价格较上年同期大跌5.2%，因国内消费仍疲软，导致蔬果和肉品价格不振。

肉品价格偏低，尤其是猪肉，农户因供给远大于需求而忧心不已。 　　央行表示,韩国2月PPI较上月上涨0.7%，为连续第二个月上涨，1月为增长0.2%。

韩国央行在3月14日维持利率在2.75%不变，为连续第五个月不变；然由于通胀仍偏低，其保留了降息的可能性。

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

2月 1月 2月 1月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.7 0.2 -1.6 -1.6 主要类别

农渔林产品 1.9 2.3 -5.2 -1.7

工业产品 0.8 0.2 -3.0 -3.1

电力,自来水,燃气 1.6 1.2 5.3 3.9

服务业 0.1 -0.3 0.4 0.5

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占59.47%,服务业占31.28%,农渔产品则占3.88%.(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)

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