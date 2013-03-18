中国证券：证监会拟允许券商开展资产托管业务，非银金融机构6月起可托管基金

路透上海3月18日 - 中国证监会近日发布一系列新政，推动证券行业创新发展，其中包括拟允许符合条件的证券公司开展资产托管业务，而非银行金融机构6月起亦可以托管基金。

中国证监会最新发布《证券公司资产托管业务试行规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。试行规定拟允许符合最近一个会计年度的年末净资产不低于10亿元人民币，风险控制指标持续符合有关规定等条件的证券公司，开展资产托管业务。

根据试行规定，证券公司开展资产托管业务还应符合其他一些条件，例如具有良好的法人治理结构，完备的合规管理、内部控制和风险管理制度；设有专门的资产托管部门，并与其他业务部门保持独立，具有相关业务经验的证券从业人员不少于五人；具有独立开展资产托管业务的完备、安全、高效的信息技术系统；最近三年无重大违法违规记录等。

试行规定称，证券公司开展资产托管业务，可以为客户提供下列托管服务：保管客户资产；开立和管理资产托管账户；资产持有人名册登记和权益登记；执行投资指令，办理清算、交割；监督投资运作；代为收取、派发资产权益；资产估值、净值复核和会计核算；办理与资产托管活动相关的信息披露事宜；出具资产托管报告等。

此前曾公开征求意见的《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》近日亦正式发布，规定自6月1日起实施。新规允许符合条件的非银行金融机构申请开展基金托管业务。

证监会有关部门负责人介绍，《暂行规定》规定了非银行金融机构开展基金托管业务的准入条件、申请材料要求以及审核程序与方式等。在基金托管职责履行、内控制度建设方面，非银行金融机构托管人与银行托管人一样，均应遵守《基金法》等相关规定。