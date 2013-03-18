《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透香港3月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7594港元<HKD= >) 美国股市周五小幅走低，道琼工业指数 收跌25.03点，或0.17%，至14,514.11点；道指结 束1996年以来最长升势，因投资者在逼近标普500指数纪录高位时止步不前。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 188.320 0.17 52591 14.613 -0.32 中国铝业 10.040 -2.33 104162 3.116 -0.44 中国移动 53.180 -1.43 270905 82.529 -0.03 中国人寿 42.530 -1.82 58342 22.000 0.23 中石油 135.670 -1.80 37051 10.527 -0.50 中石化 113.300 -0.37 69542 8.791 1.05 汇丰控股 54.540 -2.10 489662 84.640 -1.70 中电信 51.900 -0.36 19517 4.027 -0.07 中国联通 13.630 -0.73 250584 10.576 -0.79 兖州煤业 14.620 -0.88 119541 11.344 0.57 华能国际 38.960 -3.64 51652 7.558 -0.56 南方航空 27.010 0.52 54553 4.192 -1.14 东方航空 21.940 3.49 126603 1.702 -48.72 中芯国际 2.800 -2.44 387378 0.435 -4.50 (完) (整理： 梁慧仪)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉