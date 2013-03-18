版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

路透香港3月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7594港元<HKD=
 >)
                                                                                        
     美国股市周五小幅走低，道琼工业指数      收跌25.03点，或0.17%，至14,514.11点；道指结
 束1996年以来最长升势，因投资者在逼近标普500指数纪录高位时止步不前。               
 
                                                                                      　
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       188.320    0.17      52591            14.613      -0.32
 中国铝业                      10.040   -2.33     104162             3.116      -0.44
 中国移动                      53.180   -1.43     270905            82.529      -0.03
 中国人寿                      42.530   -1.82      58342            22.000       0.23
 中石油                       135.670   -1.80      37051            10.527      -0.50
 中石化                       113.300   -0.37      69542             8.791       1.05
 汇丰控股                      54.540   -2.10     489662            84.640      -1.70
 中电信                        51.900   -0.36      19517             4.027      -0.07
 中国联通                      13.630   -0.73     250584            10.576      -0.79
 兖州煤业                      14.620   -0.88     119541            11.344       0.57
 华能国际                      38.960   -3.64      51652             7.558      -0.56
 南方航空                      27.010    0.52      54553             4.192      -1.14
 东方航空                      21.940    3.49     126603             1.702     -48.72
 中芯国际                       2.800   -2.44     387378             0.435      -4.50
 (完)

 (整理：　梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐