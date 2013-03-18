《台湾报摘》--工商时报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 头版头条:
--欧盟要求赛普勒斯对银行存户课征近10%存款税，以做为提供纾困的条件，造成赛国人民的恐慌，周六把自动柜员机现钞提领一空。对此，国际间也大为紧张，担心不但会使赛国经济再受重创，更会在欧元区引爆一波银行存款挤兑潮，让好不容易缓和的欧债危机情势再度升高。
* 其他:
--自由经济示范区近一、二周内向总统马英九简报后拍板定案。台湾行政院昨日赶进度听取经建会简报规划案。据悉，未来陆企进入示范区内投资，倾向比照外资大幅松绑，投资比例不设限，将有助两岸面板等产业策略联盟。
--释股台企银 ，兆丰金 已作出新波沙盘推演。据透露，由于金管会坚持兆丰金须尽速处分台企银股权，让兆丰金在现行交换债释股计划外，拟透过整批股权洽特定人方式，释出台企银股权，但财政部对此持保留态度。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉