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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:08 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月18日

* 头版头条:

--欧盟要求赛普勒斯对银行存户课征近10%存款税，以做为提供纾困的条件，造成赛国人民的恐慌，周六把自动柜员机现钞提领一空。对此，国际间也大为紧张，担心不但会使赛国经济再受重创，更会在欧元区引爆一波银行存款挤兑潮，让好不容易缓和的欧债危机情势再度升高。

* 其他:

--自由经济示范区近一、二周内向总统马英九简报后拍板定案。台湾行政院昨日赶进度听取经建会简报规划案。据悉，未来陆企进入示范区内投资，倾向比照外资大幅松绑，投资比例不设限，将有助两岸面板等产业策略联盟。

--释股台企银 ，兆丰金 已作出新波沙盘推演。据透露，由于金管会坚持兆丰金须尽速处分台企银股权，让兆丰金在现行交换债释股计划外，拟透过整批股权洽特定人方式，释出台企银股权，但财政部对此持保留态度。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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