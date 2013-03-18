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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:17 BJT

日本个股：夏普称3月29日前无法得到高通第二批投资

路透东京3月18日 - 夏普 周一称，无法在3月29日前得到美国高通 的第二批计划投资，不过双方仍在就这笔投资进行磋商。

夏普去年12月称，高通将向其投资最高1.2亿美元。

首批资金已经到位，但第二批投资是以夏普在下半财年扭亏为盈作为前提条件。下半财年将在3月31日结束。

夏普周一发表声明称，仍在与高通磋商投资条件。(完) (编译 程琳; 审校　戴素萍)

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