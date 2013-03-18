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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:17 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月18日

* 头版头条:

--中国第十二届全国人民代表大会第一次会议完成各项议程，产生新一届国家机构组成人员后，17日上午闭幕。

* 其他:

--中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行 董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。

--证监会发布《证券公司股权激励约束机制管理规定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见，规定了证券公司实施股权激励应当符合的审慎性要求。

--中国证券业协会发布《证券公司开立客户账户规范》，放开非现场开户限制，明确证券公司不仅可以在经营场所内为客户现场开立账户，也可以通过见证、网上及证监会认可的其他方式为客户开立账户。

--中国证券业协会发布《证券公司私募产品备案管理办法》,办法规定，私募产品在发起设立、变更或展期后五个工作日内，要向市场监测中心进行备案.

--证监会发布修改后的《证券投资基金销售管理办法》及配套规则，将对基金销售业务资格申请实行注册制，扩大基金销售机构类型，推进期货公司、保险机构等参与基金销售业务。

--沪市债券ETF(上市交易基金)从周一起将可T＋0交易。上海证券交易所发布通知称，在上海证交所上市的债券ETF当日买入份额，当日可卖出；当日申购的债券ETF份额可赎回，当日赎回债券ETF份额获得的债券可用于申购.(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)

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