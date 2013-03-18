《中国报摘》--中国证券报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 头版头条:
--中国第十二届全国人民代表大会第一次会议完成各项议程，产生新一届国家机构组成人员后，17日上午闭幕。
* 其他:
--中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行 董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。
--证监会发布《证券公司股权激励约束机制管理规定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见，规定了证券公司实施股权激励应当符合的审慎性要求。
--中国证券业协会发布《证券公司开立客户账户规范》，放开非现场开户限制，明确证券公司不仅可以在经营场所内为客户现场开立账户，也可以通过见证、网上及证监会认可的其他方式为客户开立账户。
--中国证券业协会发布《证券公司私募产品备案管理办法》,办法规定，私募产品在发起设立、变更或展期后五个工作日内，要向市场监测中心进行备案.
--证监会发布修改后的《证券投资基金销售管理办法》及配套规则，将对基金销售业务资格申请实行注册制，扩大基金销售机构类型，推进期货公司、保险机构等参与基金销售业务。
--沪市债券ETF(上市交易基金)从周一起将可T＋0交易。上海证券交易所发布通知称，在上海证交所上市的债券ETF当日买入份额，当日可卖出；当日申购的债券ETF份额可赎回，当日赎回债券ETF份额获得的债券可用于申购.(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉