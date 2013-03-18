中港个股：工行计划下周三发行近36亿元信贷资产支持证券--IFR

路透3月18日 - 据汤森路透旗下IFR报导，几位接近交易人士表示，全球市值最大银行--中国工商银行 初步计划于下周三(27日)发行总额35.9235亿元人民币（5.78亿美元）多品种信贷资产支持证券（工元2013年第一期信贷资产证券化信托）。

据悉，该本期资产支持证券（ABS）已获央行发行批文，目前正进行推介工作，拟于周二(20日)进行公告。因各别信贷资产到期需更换之故，此最后发行总额较年期申报时的35.4235亿元略有上调。

据IFR获得的推介文件显示，本期资产支持证券（ABS）包括三档：优先AAA档，优先AA档和未评级／高收益档；发行金额分别为30.40亿元（占发行总量84.62%），1.70亿元（占发行总量4.73%）和3.8235亿元（占发行总量10.64%）。

其中，优先AAA档和AA档ABS都将采用浮动利率（以一年期定期存款利率基准）并将通过簿记建档方式发行；而未评级／高收益档ABS则无票面利率，并采用定向发行方式发行。

此外，优先AAA档ABS预计到期日2015年7月26日，优先AA档ABS预计到期日2016年1月26日，未评级／高收益档ABS预期到期日2016年1月26日。法定到期日2018年7月26日。

本期ABS的信贷资产共包含63笔贷款，借款人数量29户；加权平均贷款剩余期限为14.41个月，加权平均贷款利率达到6.35%。两家评级机构分别为中诚信和中债资信。

入池资产分布于15个地区，其中入池贷款余额居前五位地区分别是深圳、四川、河北、内蒙古、陕西，分别占资产池总额的12.99%、9.74%、8.91%、8.35%和8.07% 。

中国工商银行为本期ABS发起机构和贷款服务机构，中金公司和中信证券 担任联席主承销商和联合簿记管理人，中海信托则为受托机构和发行人，中国建设银行 为资金保管机构。

上述一位人士表示，〝该期产品整体信用资质较高，贷款平均期限较短，而且优先AAA档及AA档证券风险权重仅为20%，较普通信用债有一些定价优势。〞

这将是自去年信贷资产证券化试点重启后，第三笔来自商业银行的证券化交易。此前，交通银行 和中国银行 分别于2012年10月和11月发行各30亿元和30.6亿元ABS。(完)

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