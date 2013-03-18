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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:19 BJT

标题新闻：日本Panasonic考虑退出等离子电视业务，作为电视机业务缩减计划的一部分--日经新闻

路透3月18日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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