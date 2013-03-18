《台湾报摘》--经济日报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 头版头条:
--台湾房地产329档期下周开打，在政策利空出尽、自住需求进场等市场心理加温下，估计北中南三大都会区总推案量逾3,600亿台币，大台北地区更冲上2,300亿，超越2008年时的2,220亿水准，与高雄500亿的推案量同创历来新高；台中今年推案量825亿，也较去年大增18%。
* 其他:
--交通部民航局已完成两岸新增航线、航班分配，台湾六家航空公司已着手准备航线申请、航机与机组员调度，预定于6月底、7月初开航，届时两岸每周将有616班，航点也增至54个，在陆客来台人数大幅成长下，对航空、观光等相关产业将是一大利多。
--上海商银将与香港上海商银、台湾银行及彰化银行 等四家港台银行，共同参与大陆跨国的民营企业--长甲集团2.5亿美元联贷案；据了解，融资利率约落在2.5%-2.6%，创下国银对大陆民营企业最低利率。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉