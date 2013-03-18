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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:23 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月18日

* 头版头条:

--台湾房地产329档期下周开打，在政策利空出尽、自住需求进场等市场心理加温下，估计北中南三大都会区总推案量逾3,600亿台币，大台北地区更冲上2,300亿，超越2008年时的2,220亿水准，与高雄500亿的推案量同创历来新高；台中今年推案量825亿，也较去年大增18%。

* 其他:

--交通部民航局已完成两岸新增航线、航班分配，台湾六家航空公司已着手准备航线申请、航机与机组员调度，预定于6月底、7月初开航，届时两岸每周将有616班，航点也增至54个，在陆客来台人数大幅成长下，对航空、观光等相关产业将是一大利多。

--上海商银将与香港上海商银、台湾银行及彰化银行 等四家港台银行，共同参与大陆跨国的民营企业--长甲集团2.5亿美元联贷案；据了解，融资利率约落在2.5%-2.6%，创下国银对大陆民营企业最低利率。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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