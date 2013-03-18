中国证券: 券商资产证券化业务开闸，分支机构相关限制亦放开

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透上海3月18日 - 在中国证券监管层重要人事更叠之际，证券公司业务前行步伐并未停止。中国证监会日前发布通知，明确券商资产证券化业务正式开闸，同时取消了证券公司分支机构业务范围、以及设立数量和区域等限制。
证监会最新发布《证券公司资产证券化业务管理规定》，延续了此前征求意见稿中对券商从事该业务的主要准入门槛，即具备资产管理业务资格以及最近一年未有重大违法违规行为等；流通方面，亦保留在证券交易所等被认可场所转让条款。
管理规定并称，证券投资基金管理公司、期货公司、证券金融公司和中国证监会负责监管的其他公司，以及商业银行、保险公司、信托公司等金融机构，在本规定第六条所列交易场所发行和转让资产支持证券，参照适用本规定。
证监会同时发布的《证券公司分支机构监管规定》要求，证券公司设立、收购分支机构应当具备多项条件，其中包括：最近一年各项风险控制指标持续符合规定，增加分支机构后，风险控制指标仍然符合规定等。
中国证券业协会数据显示，截至去年12月31日，114家券商受托的资产管理规模达到1.89万亿元人民币，较三季度末的9,295.96亿元翻了一番，平均每天规模增长100亿元。而较2011年末的2,818.68亿元，券商的资产管理业务在一年之内增长了5.7倍。(完)
参看详情，请点选中国证监会网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉