中国证券：前海股权交易中心今年力争千家企业挂牌--报载

路透上海3月18日 - 中国政府已提出今年将加快多层次资本市场建设，这为国内场外市场建设吹响冲锋号。区域性场外市场--前海股权交易中心董事长胡继之近日表示，该中心将打造成一个沪深交易所、商业银行之外的新型市场化融资平台，预计中小企业到中心的融资成本相当于交易所市场的1/10，希望今年能有1,000家企业到中心挂牌。

中国证券报周一引述胡继之表示，前海股交中心远期目标是，三年挂牌企业达3,000家，六年挂牌企业达10,000家。今年上半年，前海股交中心将主要通过发行私募债或其他固定收益类产品的方式帮助挂牌企业筹集资金，争取在下半年推出企业股权融资服务。

他坦承，为推动区域性股权市场的发展，拟向深圳市政府申请资金设立“前海股权交易中心中小企业发展基金”，初期额度为5,000万元人民币，专项用于挂牌企业的培训咨询，提升竞争能力和管理水平。

在未来的市场拓展上，中心将充分利用政府资源、银行资源、PE资源。目前广东省内中小企业数量超过100万家，中心希望通过各种方式在广东省各地级市铺开业务。此外，青岛、厦门、义乌等地政府已明确提出希望与中心合作发展当地股权区域市场，未来将通过适当的方式实现跨地区经营和管理输出。

中心将规定挂牌企业股权转让的最高市盈率，一旦超过上限则自动停止转让。遵守私募企业股东不超过200人的规定，企业股权价格真实反映企业价值。

对于证券公司如何参与区域股权交易中心的大发展，胡继之表示，证券公司目前主要偏重于交易所市场业务，场外市场业务发展还不够完善。证券公司与交易所的对接模式是公募、标准化业务；与前海股交中心的对接模式是私募、非标准化业务。这种区分导致前海股权交易中心与证券公司的合作模式将有很多不同的特点。

他说，前海股权交易中心将对所有证券公司开放，公开条件，公布标准，内外一致。证券公司现有产品、服务均可通过前海股权交易中心进行个性化改造，提供给不同层次的中小企业和投资者。从企业挂牌、融资、培训到转至交易所上市的整个业务价值链中，证券公司均可参与，实现跨多层次市场业务运作。

前海股权交易中心还将与券商柜台市场进行对接。证券公司柜台市场主要面向券商自有客户，不存在地域限制，前海股权交易中心可通过产品设计与券商的柜台业务进行对接，一定程度上突破区域市场跨区域开展业务的限制。前海股权交易中心享有前海金融改革政策优惠，证券公司与前海股权交易中心在场外市场业务合作的创新空间更大、自由度更大。

未来前海股权交易中心将为交易所市场培育大量规范的上市资源。企业通过在中心挂牌、融资，逐步熟悉资本市场的运作规则和流程，其在交易所上市后能比较顺利地完成角色转换。中心还会建立完整的挂牌企业档案，当企业转至交易所上市时，中心将把档案移交给交易所，既可作为尽职调查材料，也可提高企业的上市效率。