版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:47 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月18日-3月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月18日(一)

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。

塔林--国际货币基金组织(IMF)对爱沙尼亚的年度例行视察工作结束，并于1100 GMT举行记者会。

3月19日(二)

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会会议(第二日)

土耳其伊兹密尔--国际货币基金组织(IMF)驻土耳其高级代表Mark Lewis与国际劳工组织(ILO)土耳其主管Umit Efendioglu讨论就业稳定问题

阿布贾--经济学人杂志尼日利亚峰会

3月20日(三)

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会会议(最后一日)

3月21日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议

3月22日(五)

巴黎--经济合作暨发展组织发起中国经济调查(1000 GMT)

3月25日(一)

雅加达--印尼财长Agus Martowardojo就担任央行总裁一职接受国会提问

阿比让--非盟财长在阿比让会晤

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐