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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:41 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月18日

**上海证券报**

--中国证监会发布《证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台开展业务管理暂行规定》，意味着第三方电子商务平台正式成为基金销售渠道，有望推动多层次基金销售体系市场建设。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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