航空产业：空中客车从印尼Lion Air接获巨额订单--消息

路透巴黎3月17日 - 知情人士周日称，欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)从印尼Lion Air得到一笔按价目表来看高达200亿美元的订单，打破了竞争对手波音 对这家全球增长最快的航空公司之一的垄断。

该消息人士称，这笔交易将于周一法国总统奥朗德主持的一场庆典活动上宣布，彰显出亚洲廉价航空公司对高科技生产岗位就业的重要性提升。

空中客车拒绝就此置评。

法国先前曾表示，奥朗德将于周一与空客首席执行官Fabrice Bregier会面，庆祝“一笔重大的工业交易”，但未作进一步解释。

消息人士称，这笔订单数量可能同于2011年底Lion Air与波音签约订购的201架飞机。新订单所购机型为空客A320系列。

未能立即联系到Lion Air创建者Rusdi Kirana置评。

东南亚已成为空客和波音中程飞机的最大市场，因收入上升且中产阶级群体扩大提升了航空需求。