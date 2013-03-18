航空产业：空中客车从印尼Lion Air接获巨额订单--消息

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透巴黎3月17日 - 知情人士周日称，欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)从印尼Lion Air得到一笔按价目表来看高达200亿美元的订单，打破了竞争对手波音 对这家全球增长最快的航空公司之一的垄断。
该消息人士称，这笔交易将于周一法国总统奥朗德主持的一场庆典活动上宣布，彰显出亚洲廉价航空公司对高科技生产岗位就业的重要性提升。
空中客车拒绝就此置评。
法国先前曾表示，奥朗德将于周一与空客首席执行官Fabrice Bregier会面，庆祝“一笔重大的工业交易”，但未作进一步解释。
消息人士称，这笔订单数量可能同于2011年底Lion Air与波音签约订购的201架飞机。新订单所购机型为空客A320系列。
未能立即联系到Lion Air创建者Rusdi Kirana置评。
东南亚已成为空客和波音中程飞机的最大市场，因收入上升且中产阶级群体扩大提升了航空需求。
法国回声报在周一晨报版称，这笔订单将包括很多最新型的节能型A320，每架价值1亿美元，订单数量共有200多架。(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉