《香港报摘》--其他报纸重要消息3月18日

* 明报：

--香港交易所 与上海交易所及深圳交易所组成的合营公司中华交易服务，今天推出中华A80指数及中华香港内地指数(HKMI)。

* 星岛日报：

--中原亚太区住宅部总裁陈永杰表示，本周多个屋苑交投量均创下历史新低，情况十分严重，而买家见银行调高按息，加上政府连番出招，对入市产生恐慌，若然情况持续，相信会为本港整体经济带来深远的影响。

--数码通 总裁黎大钧认为，若政府采用收回部分频谱的建议，势影响网络质素，网络商须提早增加基建投资，幅度或高达40%，并把成本转嫁予客户，最快于年底便有加价压力。

－-平安保险 执行董事兼总经理任汇川表示，随着欧美经济开始复苏，以及人民币升值趋势有所放缓，从财务投资的角度来看，今年平保有兴趣物色海外的投资机会，但目前尚未有具体的目标。

* 苹果日报：

--沙田九肚山地皮周五(22日)截标，在政府出招及银行增加按息等消息下，业界预期发展商入标价会略保守，调低一成至约12亿至13亿港元。

--据悉，汇控 订于5月中举行新的三年度目标策略日，料除检讨原有目标，亦可能设定未来3年节省成本、收益增长及股本回报率(ROE)等新指标，惟具体内容及日期仍待确定。

--富豪酒店 执行董事长范统认为，投标政策对中小型发展商不公平，希望政府能改回用拍卖方式卖地。

* 东方日报：

--有国际物业代理指出，今年首两个月该行代理的大中华客户投资美国楼市的宗数亦因此急增50%，预计全年将增长一倍，其中增长动力料来自内地客。

--伦敦发展商Regal Homes市务及传讯经理Hannah Lewin表示，当地租金自2009年迄今增加30%，亚洲投资者通常分多次购入公寓，单位平均作价60万英镑。他建议亚洲投资者在当地置业前要先研究地段及交通系统。

--中国白银 现时考虑收购银矿，希望拓展盈利来源。主席兼首席执行官陈万天表示，目前在内地多个地区物色小型银矿的收购机会，收购规模料不超过1亿元人民币。

* 文汇报：

--香港中旅 执行董事、总经理兼母公司中国港中旅集团副总经理许慕韩表示，公司未来将发展大旅游和提升旅游地产的盈利能力，希望在投资与回报上取得平衡；并称公司今年将加快旅游地产项目的发展。

* 大公报：

--法国皮具及时装品牌Longchamp亚太区总经理Francois-Xavier Severin表示，未来计画在本港增设一至两间店舖，在北京及上海开设5至6间店舖，力争在2015年前，中国业务成为集团五大发展市场之一。

--北汽集团董事长徐和谊表示，北汽将以「北汽股份」于今年年底或明年赴港上市，预计「北汽股份」将是北京在港融资规模最大的企业。(完)