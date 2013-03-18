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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:53 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

路透台北3月18日 - 台湾央行周一表示，开放28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为2,605.1亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行688.15亿台币存单。

拆款中心资料 显示，上周五当日的超额准备为63亿台币，至周日累计超额准备为负25亿台币，加计前期1%的超额准备为1,143亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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