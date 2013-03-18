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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:18 BJT

全球金市：金价触及两周半高位，受塞浦路斯救援提议影响

欧元区周六同意给予塞浦路斯100亿欧元的纾困，但强迫该国银行储户支付最高10%的存款税。

投资人将密切关注本周二和周三的美联储(FED)政策会议，观察其对积极刺激举措的态度。分析师认为美联储在今年结束之前料将维持购债规模不变。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，3月12日止的一周，投机客增加美国期金净长仓9%，从39,631口的逾五年低点增至43,195口。

不过投机客的黄金空仓持续增加，较上一周多出约2%至70,126口，至少是2006年以来的最高水平。

全球最大黄金上市交易基金( ETF)SPDR Gold Trust 周五持仓减少3.311顿，降至1,232.996吨，是2011年10月以来最低。(完)

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(编译 石冠兰/李婷仪 审校 李爽/张涛)

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