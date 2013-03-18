全球金市：金价触及两周半高位，受塞浦路斯救援提议影响

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
欧元区周六同意给予塞浦路斯100亿欧元的纾困，但强迫该国银行储户支付最高10%的存款税。
投资人将密切关注本周二和周三的美联储(FED)政策会议，观察其对积极刺激举措的态度。分析师认为美联储在今年结束之前料将维持购债规模不变。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，3月12日止的一周，投机客增加美国期金净长仓9%，从39,631口的逾五年低点增至43,195口。
不过投机客的黄金空仓持续增加，较上一周多出约2%至70,126口，至少是2006年以来的最高水平。
全球最大黄金上市交易基金( ETF)SPDR Gold Trust 周五持仓减少3.311顿，降至1,232.996吨，是2011年10月以来最低。(完)
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(编译 石冠兰/李婷仪 审校 李爽/张涛)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉