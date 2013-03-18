港报社评：为双非婴提供“回头路”--文汇报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
入境处处长陈国基昨日表示，部分双非儿童返回内地生活后，在当地申请户籍出现困难，现时香港永久居民身份没有取消的机制，呼吁内地父母来港产子前应三思。许多双非家长无法使子女在港获得家庭照顾，但这些双非婴返回内地在入学等方面遇到巨大困难。此外，一些内地新移民来港定居后难以适应，但由于无法回复内地户籍，不得不在失望乃至绝望中生活。当局应研究建立缓冲机制，在一段时间内提供“回头路”，容许新来港人士在一段时期内选择取消居港权，返回内地居住，避免产生社会问题。
双非母亲来港产子，其中有部分是因为看中香港的医疗质素，但子女获得居港权而失去内地户籍非其初衷。另有一部分虽是看中香港的居港权，但无法在港照顾子女，而子女回内地因没有户籍而难以入学等问题，亦使他们头痛不已。
一些内地新移民来港后面对找工难、居住环境挤逼等情况，缺乏亲属帮助，出现沟通问题，不适应香港生活，压力巨大。部分新移民妇女来港和丈夫团聚后，婚姻关系欠佳，甚至被丈夫虐打，但是她们的内地户籍早被取消，原居地的住屋和就业等社会保障亦同时消失，难以返回原居地重新生活，结果只能哑忍，甚至导致悲剧收场。
当局应检讨有关内地人士居港的法律机制，研究设立缓冲期，让取得单程证的内地来港人士或双非家长可在一定时期内，选择取消本人或双非子女香港居留权，为双非婴和新移民提供“回头路”。 (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉