港报社评：习李圆中国梦，要痛击利益集团--经济日报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
新任国家主席习近平与新任总理李克强的习李体制昨强势登场，阐述施政愿景。习近平指要实现中国梦，让人民幸福，惟要梦想成真，须力抗利益集团的阻挠。习李要赢此硬仗，除要有壮士断腕之志，更要有治癌的决心与手段。
接过第五代领导帅印的习近平与李克强昨描绘施政蓝图，习近平在全国人大会议闭幕式强调，未来十年实现中国梦，中国梦归根到柢是人民梦；李克强则在他首次总理记者会上，表明要有壮士断腕的决心推动改革。习李的愿景，实是互为表里，一脉相承。
中国经济要改革，要扭转国企进、民企退现象，就要打破地方诸侯、国企等利益集团藉垄断政治权力与经济资源，挤走竞争者的困局，才有望挪腾市场空间，令嗷嗷待哺的民企茁壮，为经济注入新活力，助升级转型。
社会要改革，首要纾减贫富矛盾，问题症结不但是利益集团剥削人民，更将利益世袭化，官二代、富二代续享厚利，平民百姓难以上流。若不触动特殊利益集团，社会改革就难以推进。
政治改革的重中之重固然是反贪腐，此病根在于官员同流合污、官商权钱勾结已结构化、制度化，要肃贪就要大力打击特殊利益集团，否则反腐只能做表面文章，打虎不成、苍蝇难绝。
惟中国发展已达瓶颈，改革不容再蹉跎，习李要圆人民的中国梦，不但要有动改革大手术，压制特殊利益集团的决心，更有灵活的施政手段，以标靶药击中癌细胞，才有望打赢这场艰苦硬仗，不负人民托付。 (A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉