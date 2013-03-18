金砖国家：3月15日股汇市收盘纵览

路透3月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月15日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.34%，报1,038.73点。

中国股市：沪综指周五放量震荡后小幅收升，早盘股指一度大幅冲高但随后逐波回落，显示上档抛压不减。分析人士预计，目前仍处于政策真空期，且沪指在2,300点附近面临较大阻力，预计短线大盘持续上攻概率偏小。沪综指 收报2,278.401点，升8.124点或0.36%。本周累计下跌1.7%。上海A股今日成交额为1,013亿元人民币，上日为690亿元。

香港股市：收低，本周录得三周来最差表现。中资地产股受到冲击，因有官方媒体报导称，将会严格执行地产调控措施。 恒生指数 收低0.4%至22,533.11点。恒生国企指数 亦收跌0.7%。两大指数本周分别下跌2.4%和2.5%。

中国汇市：人民币兑美元即期 在中间价指引下收创历史新高，盘中亦险些刷新历史高点纪录。交易人士表示，虽然客盘仍然偏向结汇而给人民币带来升值动力，但全国人大会议接近尾声，大家仍在等候新一届政府释放政策信号，交投仍然保持谨慎。。

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印度股市：收低,在央行和政府表示将对洗钱行为进行调查后,私营银行股价受到打压,此外标普表示印度经济增速疲弱,对该国评级构成压力,也构成利空。指标BSE指数 收低0.73%或142.88点，收报19,427.56点，当周累计下跌1.3%。NSE指数 跌0.62%或36.35点，报5,872.60点，收在5,900点这一重要的心理关卡下方,本周下跌1.22%。

印度汇市：印度卢比升至两周高位,连续第二周录得涨势,受益于外资流入该国股市,以及美元走弱。卢比兑美元 收报54.02/03，上日则报54.355/365。盘中曾升至53.97的2月28日以来最高水准。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,537.410点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.64%至820.06点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.21%，报30.657卢布，卢布兑欧元 跌0.21%，报40.0125卢布。 ========================================================================================

巴西股市：收跌,因营建商MRV业绩疲弱，打压了该国建筑业前景，抵消了央行经济增长数据的利好影响。圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.72%报56,869.28点，本周下跌2.7%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌0.14%至1.9840，变化可能不会太大，因投资者继续消化央行会议记录。

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南非股市：全球股市的走势周五对南非股市构成压力,且即将到来的指数调整也打压电信商MTN等股票。综合指数 收低0.37%，报40,757.94点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.4%至36,226.72点。