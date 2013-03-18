港报社评：习李治国初声，重经济轻政改--信报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
十二届全国人大一次会议昨天闭幕，习李体制将主导中国未来十年发展命运。集党政军大权于一身的习近平发表讲话，强调反贪腐、建廉政，以巩固中共的统治合法性；新任国家总理李克强亦在两会压轴戏码的中外记者会上，就内政外交政策方向，向外展示换届政府的治国理念。从讲话内容看，二人施政理念的“初试啼声”，明显重经济轻政治。
照习李昨天的讲话看，二人分别强调反贪腐和经济发展的重要性，对政改闭口不谈。换言之，在目前的权力核心结构下，习李不仅以推进经济发展为主为先，政治改革即使进行，如无巨大外源压力，相信也不会在执政前阶段轻易启动。
从政策执行层面观察，新政府在财税改革、金融改革和人民币国际化的发展策略上，会加快沿着目前已形成的政策基础推进。由此也看到，央行将积极推进今年政府工作报告强调利率自由化的改革。在经济急需转型下，基于目前金融脱媒显着、直接融资比例增加，货币政策重视社会融资规模总量，意味着利率由竞争性市场定价，不仅是经济深化改革的基础，更有刻不容缓之势，相信周小川新任内会更集中推进利率自由化。
去年胡温体制步入尾声，在“政治过渡年”中，重大改革文风不动，如今第五代领导权力完成交接，预料去年的经济改革试点方案，将陆续加快检讨并据此揭开新一轮改革序幕。不过，缺乏政治体制改革，中共对中国现代国家建构的基础实难言巩固。 (A02)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉