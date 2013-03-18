港报社评：要腾飞就要有中国梦--星岛日报3月18日

两会闭幕，新任国家主席习近平特别做了发言，详细阐述了他眼中的中国梦，以此作为团结全国奋斗的目标，为未来执政刻划出清晰的方略，展示出中国经历数十年生聚，要开创新的成就，必须在视野和思想领域寻求突破。

中国梦纳入习近平施政词汇不是一天间发生，在中共十八大会议前后成为热议话题。当时美国《纽约时报》专栏作家汤马士．弗里德曼题为《中国需要自己的梦想》的文章。

文章引用中美能源合作组织人士的观点，从消费主义角度，以“一屋、四口、两车”，作为美国梦的成功标志，认为如果中国人只顾追求这样的梦想，自然资源根本不足以应付，习近平领导下的中国应该另有梦想，把百姓的致富憧憬与资源的可持续发展结合。

习近平的中国梦，与美国梦最大不同，是以民族复兴为核心。经历过百多年列强侵凌屈辱的近代史，不少中国人都同样抱有振兴中华的梦想。这种痛苦历史经验，令执政者总结出国之不国，个人幸福往往失却保障的思维。

习近平提出，要实践中国梦，必须走中国特色社会主义道路，弘扬以爱国主义为核心的民族精神、以改革创新为核心的时代精神，并且凝聚各族人民大团结的力量。

习近平昨日提到每个人为实现共同梦想而奋斗，来提供广阔空间，让每个人为实现自己梦想而努力，共同享有“人生出彩的机会”。他勾画出集体利益与个人利益相辅相成的蓝图，这个梦想实现的目标，已不单纯是经济发展的成就，而在于国人生活和国家水平的全面提升。 (A05)