港报社评：要腾飞就要有中国梦--星岛日报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
两会闭幕，新任国家主席习近平特别做了发言，详细阐述了他眼中的中国梦，以此作为团结全国奋斗的目标，为未来执政刻划出清晰的方略，展示出中国经历数十年生聚，要开创新的成就，必须在视野和思想领域寻求突破。
中国梦纳入习近平施政词汇不是一天间发生，在中共十八大会议前后成为热议话题。当时美国《纽约时报》专栏作家汤马士．弗里德曼题为《中国需要自己的梦想》的文章。
文章引用中美能源合作组织人士的观点，从消费主义角度，以“一屋、四口、两车”，作为美国梦的成功标志，认为如果中国人只顾追求这样的梦想，自然资源根本不足以应付，习近平领导下的中国应该另有梦想，把百姓的致富憧憬与资源的可持续发展结合。
习近平的中国梦，与美国梦最大不同，是以民族复兴为核心。经历过百多年列强侵凌屈辱的近代史，不少中国人都同样抱有振兴中华的梦想。这种痛苦历史经验，令执政者总结出国之不国，个人幸福往往失却保障的思维。
习近平提出，要实践中国梦，必须走中国特色社会主义道路，弘扬以爱国主义为核心的民族精神、以改革创新为核心的时代精神，并且凝聚各族人民大团结的力量。
习近平昨日提到每个人为实现共同梦想而奋斗，来提供广阔空间，让每个人为实现自己梦想而努力，共同享有“人生出彩的机会”。他勾画出集体利益与个人利益相辅相成的蓝图，这个梦想实现的目标，已不单纯是经济发展的成就，而在于国人生活和国家水平的全面提升。 (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉