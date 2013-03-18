版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:05 BJT

《中国重要政经日程》--3月18日

============================近日重要政经日程=======================

3/19(二）

*走进非洲——2013中非投资金融论坛在北京举行。

*国经中心每月谈“新型城镇化：中国的现实选择”。

3/20（三）

*欧洲金融第七届年会--中国大型企业现金、财资及风险管理研讨会在北京召开。

3/21（四）

第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行，至23日。

3/27（三）

*2013年基金业年会在北京举行。

4/6（六）

博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。

4/10(三)

中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 宿泱韫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐