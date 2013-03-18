港报社评：要实现中国梦，也要实现民主香港梦--明报3月18日

新任国家主席习近平昨日在十二届全国人大一次会议闭幕会上发表讲话，三番四次提及“中国梦”，又指“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现”，此番话对份属中国一部分的香港同样有重大意义。港人绝大部分都是爱国的，我们不但乐于见到中华民族复兴的中国梦能够实现，我们还有一个民主香港梦，请中央紧紧依靠港人来实现民主香港梦。 港人追求民主，不是纯粹理念的追求，而是有实际的需要。香港回归快16 年了，实践证明，从商人出身的董建华、公务员出身的曾荫权，到与中央关系密切的梁振英出任特首皆施政不顺，内耗不绝，症结不全在个人，更主要的是源于不民主的政治制度未能适应非常自由开放的香港社会。唯有民主化，让行政长官透过选举获得大多数港人的授权，才有机会在制度上理顺现存的政治矛盾。 习近平在昨天被视为就职演说的讲话中指出：“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现”，此话说得很对，显示政府选择信任人民，明白为政之道绝不可与民为敌。 同样道理，“民主香港梦”归根到底是“港人的梦”，也必须紧紧依靠港人来实现。尤其是中央政府早已承诺2017年香港可以实行特首普选，加上民主选举有利香港改善管治问题，且与中国追求中华民族复兴的中国梦并行不悖，所以，中央政府应该相信港人，按《基本法》规定，让港人圆梦。 (A04)