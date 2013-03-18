港报社评：要实现中国梦，也要实现民主香港梦--明报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
新任国家主席习近平昨日在十二届全国人大一次会议闭幕会上发表讲话，三番四次提及“中国梦”，又指“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现”，此番话对份属中国一部分的香港同样有重大意义。港人绝大部分都是爱国的，我们不但乐于见到中华民族复兴的中国梦能够实现，我们还有一个民主香港梦，请中央紧紧依靠港人来实现民主香港梦。 港人追求民主，不是纯粹理念的追求，而是有实际的需要。香港回归快16 年了，实践证明，从商人出身的董建华、公务员出身的曾荫权，到与中央关系密切的梁振英出任特首皆施政不顺，内耗不绝，症结不全在个人，更主要的是源于不民主的政治制度未能适应非常自由开放的香港社会。唯有民主化，让行政长官透过选举获得大多数港人的授权，才有机会在制度上理顺现存的政治矛盾。 习近平在昨天被视为就职演说的讲话中指出：“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现”，此话说得很对，显示政府选择信任人民，明白为政之道绝不可与民为敌。 同样道理，“民主香港梦”归根到底是“港人的梦”，也必须紧紧依靠港人来实现。尤其是中央政府早已承诺2017年香港可以实行特首普选，加上民主选举有利香港改善管治问题，且与中国追求中华民族复兴的中国梦并行不悖，所以，中央政府应该相信港人，按《基本法》规定，让港人圆梦。 (A04)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉