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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:30 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下滑，塞浦路斯救援计划搅动市场

澳元下跌至98.25日圆 ，从周五后跌幅一度多达2日圆。澳元上周曾创下四年半的新高99.99日圆，距离重要心理关卡100日圆仅咫尺。

新西兰元兑日圆 跌至78.10日圆，低于周五的约79.00。上周曾触及2008年7月后的最高79.88。

澳元兑美元 报1.0358，纽约尾盘报1.0398。在疲弱的美国数据之后，澳元曾触及一个月高位1.0413。

澳元支撑位在约1.0287美元，第一道阻力在1.0380，接下来是1.0400。

新西兰元兑美元 受伤颇重，下跌0.7%至0.8230美元，周五纽约盘为0.8266。

塞浦路斯纾困消息传出后欧元全线受挫，兑澳元 触及1月10日之后的最低点1.2432，最新报1.2462，上周跌幅将近2%。欧元兑新西兰元 报1.5686，上周五高点为1.5917新西兰元。(完)

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(编译 石冠兰/李婷仪 审校 徐文焰/张涛)

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