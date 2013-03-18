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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月18日-3月25日

路透3月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期   时间     国家   规模         发行细节
 3/18   1350     法国                BTF债券
 3/19            西班                三个月及九个月期国
                 牙                  库券
 3/20            德国   40亿欧元     2023年2月15日到期的
                                     10年期公债
 3/20            加拿                两年期公债
                 大                  
 3/20            葡萄   20-25亿欧元  较短期公债
                 牙                  
 3/21   0850     法国                BTAN中期公债
 3/21   0950     法国                OATi指数关联债券
 3/21            西班                公债标售
                 牙                  
 3/21            英国                2044年到期的指数关
                                     联公债
 3/21   1800     美国                10年期通膨保值债券(
                                     TIPS)
 3/25   1350     法国                BTF债券
 3/25            意大                零息/BTPEI债券
                 利                  
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 张涛)

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