中国外汇: 1月净增持美国国债441亿美元，为连续第四个月增加

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透上海3月18日 - 美国财政部最新调整后数据显示，截至1月末，中国持有美国国债 余额为1.2,645万亿美元，仍是全球最大单一持有国，其中1月净增持441亿美元，为连续第 四个月增加。 数据并显示，1月中国共计净增持美国长期证券497.31亿美元。其中长期国债增持额为4 44.8亿美元，增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券39.68亿美元， 净增持公司债14.02亿美元，净减持公司股票1.19亿美元。 中国是全球外汇储备最高的国家，截至2012年末,外储余额为3.31万亿美元.如何实现中 国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近 几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道. 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉