中国外汇: 1月净增持美国国债441亿美元，为连续第四个月增加

路透上海3月18日 - 美国财政部最新调整后数据显示，截至1月末，中国持有美国国债 余额为1.2,645万亿美元，仍是全球最大单一持有国，其中1月净增持441亿美元，为连续第 四个月增加。 数据并显示，1月中国共计净增持美国长期证券497.31亿美元。其中长期国债增持额为4 44.8亿美元，增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券39.68亿美元， 净增持公司债14.02亿美元，净减持公司股票1.19亿美元。 中国是全球外汇储备最高的国家，截至2012年末,外储余额为3.31万亿美元.如何实现中 国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近 几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道. 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)