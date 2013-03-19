《全球重要经济事件一览表》--3月19日-3月26日

路透3月19日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
3月19日(二)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔和执委会成员莫尔许在ECB会议上讲话，会议主题为“贸易后的和谐与欧洲金融融合”(0800GMT)
法兰克福--法兰克福金融峰会，演讲者包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒、爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国经济调查(0900 CET)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议(第一天)
都柏林--德国经济顾问委员会成员Peter Bofinger在有关欧元危机的活动上讲话
3月20日(三)
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体委员会会议，无利率声明公布
伦敦--英国财务大臣欧思邦公布2013年预算
伦敦--英国央行公布3月货币政策委员会(MPC)会议记录
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630)，美联储主席贝南克随后举行记者会(1815)
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森就“追求经济成长-竞赛还是联合”发表讲话(1330)
3月21日(四)
东京--日本财务省财务官中尾武彦和数位学者在一次研讨会上发言(0430)
伦敦--英国财政部首席经济顾问Dave Ramsden针对财政大臣欧思邦预算案的宏观经济部分，以及英国财政政策向企业经济学家协会发表讲话
苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克在货币市场活动中发表演讲(1800)
蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote向金融专业人士学会(AFP)发表讲话
3月22日(五)
墨尔本--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)发表演讲
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在主题为“合理的经济：从头开始建设社区繁荣”的2013年National Community Reinvestment Coalition年会上讲话，题为“美国就业市场环境”(1245)
3月25日(一)
伦敦--美联储主席贝南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话。
3月26日(二)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲证券和投资委员会年度论坛上讲话。(0545 GMT)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李春喜; 审校 白云)