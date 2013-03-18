港报财经评论：日债大沽空家愈唱愈淡--信报3月18日

日债大沽空家愈唱愈淡/ 习广思

两会未有重大刺激，反而大谈改革，为改革年定下了许多基础。尽管习李上台后，选词用语予人一新感觉，没有空头支票，更显示自己强硬及果断的作风，但在中国谈当官不为财，却是理想主义居多。刚过去的周末，最为人关注的当然是中国人事变动，尤其是中银监一职由谁担任。中国决定由中行 董事长肖钢出任中证监主席，也意味着金融部门将有另一番人事变动，也代表郭树清将离任，A股将少了一名蓝筹价值的分析员。近期中证监再放宽RQFII及QDII投资，上周就在三日内发出七项文件，市场指这是郭树清临别送礼。事实上，李克强早前透露其对经济改革的不少想法，除了提出城镇化，金融也势将成为另一个改革重点。尽管中国内地人事变动，但相信未来几年金融改革将加快，尤其是打破四大国有银行的垄断局面。

港股弱势持续，恒指再考验22,500点的支持位，但短期后市不宜太乐观，恒指下试22,000点，甚至21,800点水平的机会不低，尤其是本周有两大变数，一是中资蓝筹业绩进入高潮，内银、石油及保险股均会陆续公布盈利；二是联储局议息会议，贝南奇关于放水、收水的一语一言，均可以触动市场神经，尤其是美股位处高位。由安倍晋三钦点的黑田三人组将在本周上任。黑田东彦及安倍的放水大计，势必进行到底。日本央行下一次议息将在4月初，市场正预期在黑田上任后，很大机会召开央行紧急会议，继续大谈其放水政策。然而，安倍经济政策到底能否见效，刺激起日本经济及通胀，眼下市场几乎没有人看好。

白川方明临别依依，上周在国会会议中强调，只通过向市场注资的方式来推高价格，如同把拳头打到在棉花上；央行继续在零利率下向市场注资，最终银行只会把现金留在手中。徒劳无功也！白川认为，要日本重现通胀，更关键的是提高经济增长潜力及竞争力，才能推动价格上升；央行除了买债计划外，亦要压低日本债券孳息及公司债溢价。白川的说话似是矛盾，其实却不。野村经济师辜朝明说，量宽措施可以配合财政刺激政策及经济改革，但长期以来，量宽的效用备受争议，如果长期零息，但个人家庭及公司不作借贷，其作用是被高估的。(B01)

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日圆弱势未脱短期难看好/ 苏子

前周美元兑日圆以大阳烛上升，到上周五更曾升至96.54高位，最后在96.05水平收市，但踏入上周后，美元兑日圆却未见出现更有力的升浪，即使汇价于上周二曾突破前周的96.54高位，可惜破位后只是多升17点子，至96.71高位便乏力再升，表现令不少看好者大感失望。上周四美元兑日圆再度突破前周的96.54高位，但这次破位后仅升5点子，至96.59高位便再次受阻回落，连本周二的96.71高位亦乏力触及。美元兑日圆此现象令到市场上不少有意入市捕捉美元兑日圆短期调整浪的短线投机者大举入市，同时一些在92水平附近才建立美元兑日圆长仓的炒家亦采取见好即收的策略，结果令汇价于上周五欧洲市及美国市时间饱受严峻沽压，最后更一度回落至95.18低位才能回稳过来，而此低位则与10天SMA相若。

由于上周五美元兑日圆以大阴烛低收，故担心10天SMA支持和95心理关口预料会在今天面临严峻考验。留意上周五美元兑日圆虽然低收，但其跌势却主要受到美元整体走势转弱所拖累，并非因为日圆本身的走势明显转强所致。上周五欧罗兑日圆一直保持平稳的走势，未见跌破上周四的123.99低位。今天美元兑日圆若要成功跌破10天SMA支持及95心理关口，继续向下作出较深的调整，首要条件便是欧罗兑日圆一定要顺利跌破上周四的123.99低位及10天SMA的123.90关键支持收市。

若然欧罗兑日圆今天仍能保持偏强的走势，甚至继续企稳在125心理关口以上波动，届时投资者便要提防美元兑日圆即使能够跌破10天SMA支持及95心理关口，亦可能只是假突破的走势陷阱，故投资者反而可以视之为趁低买入美元兑日圆的黄金机会，博其创新高并朝着100心理关口迈进。短线而言，美元兑日圆及欧罗兑日圆要一同跌破95心理关口及上周四的123.99低位收市，日圆本身的走势才有望摆脱近期的大弱势，否则暂时不宜贸然看好日圆的短期走势。(B08)