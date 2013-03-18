港报财经评论：盈利增速减慢，内银变收息股--经济日报3月16日

盈利增速减慢，内银变收息股/ 林瑞芬

习李时代正式开始，上证昨早反弹逾1.8%，但最后收窄至0.36%。港股由升转跌，收22,533，跌86点；期指更急挫179点至22,337；大市成交额1,027亿港元。调整浪伸延势强，观望为上！央视爆深圳海砂楼事件，水泥股成新一批被洗仓股份。3月季结，慎防更多类股份被机构户套利回吐，前途暗淡。周五于网站料期指反弹受制22,750，最终触22,720而回，淡友之主场力可见。至于大市突激增过千亿港元有原因，是因为富时指数更替成分股。话说回来，李克强昨当选为国家国务院总理，习近平及李源潮为国家正、副主席，政局已定。李克强与李源潮原来系出同门，同跟随过著名中国内地经济学家厉以宁学习，经济管理能力上，未来国家有此等专业人士把关，应该有多些信心。但面对中国经济及国际大环境更形复杂、挑战多多、完善中国内地股市制度、人民币国际化和促进资本市场之开放等。不然，早就见A股早陪欧、美及日股飞天，恒指一半以上蓝筹为中资股无法子不跟着走。

今日继续同大家分享分析个股之法。人的成长分阶段，大了性格会变，公司也一样，随着客观环境转变都会有所变化，投资者深研就知大有学问。中国内地近几年积极消化早前大推货币量的后遗症，又要进行资本市场改革，利率市场化等，直接抑制内银股盈利增速，从高增长的盈利台阶下调，以建行 及工行 为例，去年及今年之盈利增长单位或10%多一点慢进，与早前动辄20%、30%增长差得远了，但现价2013年度预测息率逾5.4厘，沉淀成价值收息股，近两年来，当两股回挫，市场人士很自然以息率做一个安全指引。相反，中移动 于周一公布业绩，优于预期，但资本开支大幅增加49%，发展4G业务将由上市公司分担大部分的话，股份定性来讲，将是决定后市走势的关键，不可不多作了解！

虽知中移动在中国内地的领导地位，每年现金流稳定，经营活动之现金流量过2,000亿港元，每年维持派息比率逾40%属等闲事，每当跌市，股民又很自然以息率做一个安全指引。然而，随4G初期投资大增，投资在今、明两年持续大增的话，折旧成本又大增、新业务又未能及早提供盈利贡献，盈利或多或少受影响。派息比率不调升，那市场对价值收息股的定性会淡化。4G是未来中国内地电讯业必要发展，最终可以成为中移动的重要盈利来源，可能成盈利增长点，令盈利增长台阶提升。(B03)

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资本开支急升，中移动增长告终？/ 余少文

大市昨日先升后跌，相信国企指数未跌完。前日支撑大市反弹的中国移动 ，业绩符合预期，但今年面对众多不明朗因素，前路难行，但作为股息4厘以上的公用股，还有一定吸引力。美股继续创新高，中国内地股市靠稳，但上证2,300点得而复失，未能为中资股带来支持，国企指数一度高见11,209点，午后倒跌81点或0.7%，收报11,020点，成交额增加至242亿港元，近三分一主板H股逆市上升；而红筹指数跌42点或1%，收4,338点，成交额95亿港元，内房股继续受压。国指由2月高位12,354点开始的调整，会以a、b、c浪运行，a浪可守11,000点，指数跌至这水平反弹，反弹至今周初高位11,562点，可视作b浪反弹，目前进行c浪，即国指要继续下跌，周四低位10,895点应该会失守，250天平均线有颇大机会跌穿。除非指数能升越今周高位及重上50天平均线，并企稳50天线，否则调整仍未结束。

至于周四拉动大市反弹的中移动，昨日尾市失守，全日跌1%收82.55港元。公司去年赚1,293亿元人民币，符合去年预期，去年预期中移动全年盈利为1,293亿元至1,300亿元人民币。其派发1.778港元末期息，连同中期息，全年股息3.411港元，以昨日收市价计算，全年息率约4.1厘。展望中移动今年盈利，要等其首季业绩公布后才能预测，因为中移动过去七年的首季业绩都可以反映全年盈利表现，首季盈利约占全年盈利比例范围21%至22%，故前年和去年首季盈利269亿元人民币和278亿元人民币，以中位数21.5%盈利比例计算，全年盈利便达1,249亿元人民币和1,293亿元人民币，前年盈利预测略低于实际不足10亿元人民币。

虽然首季是中移动盈利最少的一个季度，但对全年盈利却有重要的启示！要留意其下个月披露的季度盈利。其实，中移动盈利近年虽只是微升，但已连续超过十年增长，但今年盈利可能出现变化，因为要肩负中国内地4G的资本开支，今年资本开支会增长49%至1,902亿元人民币，4G占去417亿元人民币，或是坐拥4,000亿元人民币现金而不肯调高派息比率的原因，公司亦明言今年维持43%派息率。中移动今年盈利如维持去年水平，则今年预测息率只有4.1厘，作为公用股而言，吸引力还可以，但跟预期盈利同样单位数增长但预测息率可以超过5厘的内银股比较，吸引力则逊一筹。券商对中移动看法有分歧，但给予买入或增持的投资评级较多，整体券商目标价由70港元至105港元不等，券商除了担心派息率不变外，也预期盈利会倒退，因为今年资本开支大幅上升、手机补贴增加超过10%至270亿元人民币、短讯收入下跌等，即使数据服务有显着增长，能否抵销上述利淡因素，有待观望。(B04)