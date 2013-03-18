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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 10:09 BJT

标题新闻：夏普与高通商定6月30日为新投资期限，夏普需在此之前满足获得高通第二笔投资的要求

注：参考先前报导，请点击

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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