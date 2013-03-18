《中国2013年国债发行中标明细表》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 续发 3/6 3.1976% 3.24% 220 2.03 (中标收益率) ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) 续发2 2/27 3.4271% 3.47% 220 2.61 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 ===================================================================== 五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 ===================================================================== 合计 2,120 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 3.2012年国债发行中标明细表请点选. (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉