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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:48 BJT

****《港报快速浏览》--3月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：习李圆中国梦，要痛击利益集团--经济日报                            
 港报社评：习李治国初声，重经济轻政改--信报                                  
 港报社评：要腾飞就要有中国梦--星岛日报                                      
 港报社评：要实现中国梦，也要实现民主香港梦--明报                            
 港报社评：为双非婴提供“回头路”--文汇报                                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：日债大沽空家愈唱愈淡--信报3月18日                             
 港报财经评论：盈利增速减慢，内银变收息股--经济日报3月16日                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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