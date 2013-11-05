《香港报摘》--其他报纸重要消息11月5日

* 明报：

--根据中国国际经济贸易仲裁委员会于今年8月14日作出的一份仲裁裁决书，山东晨鸣纸业 在一项经济纠纷中，被裁决向申请方赔偿直接经济损失约9,358万元人民币，赔偿金额相当于晨鸣2012年全年纯利2.2亿元的42%。自2010年11月案件接受审理至今年8月审理终结，晨鸣未作出任何相关披露。

--收市后期货交易时段(俗称夜期)推出超过半年，港交所 证实，正在研究是否配合外围冬令时间，把夜期结束时段延迟至午夜。

* 星岛日报：

--联交所权益披露资料显示，物美商业 于10月30日遭基金T. Rowe Price Associates, Inc减持500万股，平均价13.22港元，套现6610万港元，持好仓比例由11.02%降至10.09%。

--罗欣药业 宣布，公司已于今日向联交所重新提交转往主板申请。该公司今年2月曾向联交所提交建议转板的申请，惟该申请已于8月失效。

--评级机构穆迪投资发表报告表示，广州越秀集团以融资方式收购创兴银行 将对其信贷质量产生负面影响。创兴银行上月获越秀集团旗下越秀企业提出收购创兴75%股份，总现金作价116.44亿港元。

* 苹果日报：

--六福 昨日停牌，指待有关收购的内幕消息公布，市传六福拟收购另一间本地珠宝商金至尊的资产。持有金至尊的香港资源 ，昨日同步停牌，称待发出有关内幕消息的公告。

--新世界发展 主席郑家纯私人持有的投资公司Knight Dragon，增持位于伦敦泰晤士河畔的Greenwich Peninsula（格林威治半岛）项目40%权益，作价1.86亿英镑（约23.2亿港元）。

* 东方日报：

--新世界发展 主席郑家纯指出，未来会加快新盘推售步伐，但是一切仍然须视乎经济环境以及政府政策的取态。他并且重申，楼市辣招可以考虑微调或优化。

--市场消息透露，黑龙江原生态牧业昨日开始上市前推介，集资额调高至3亿至4亿美元，并于下星期正式路演，月底前挂牌。

* 文汇报：

--本周最少有3家企业计划在港交所 进行上市聆讯，包括信达、福寿园及国瑞地产。而今日上市的先锋医药 发售价厘定为每股4.1港元，即为招股价范围4.1-5港元的下限定价。公司自全球发售收取净额约12.942亿港元。

* 大公报：

--联想集团 母公司联想控股有意发展金融业务，考虑涉足小额贷款领域。

--银基 宣布，旗下深圳银基酒类销售与中酒时代酒业等订立增资及股权转让协议，完成后，银基将持有中酒时代酒业20%股本权益，但未有披露交易作价。(完)