版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 10:07 BJT

台湾汇市动态：受避险情绪波及开低，盘中不排除测试29.800

路透台北3月18日 - 台币兑美元 周一明显低开后陷于29.750附近游走。台湾央行疑似顺应国际情势，开盘作价令台币贬至29.825的逾半年低位，此举主因塞浦路斯救援计划的意外发展令市场避险情绪陡增，台币早盘随区域货币以趋贬反应，当前于近期盘中低档区29.75附近交投。

汇银人士指出，欧元区再爆发不确定因素，加上台股走弱，市场避险情绪浓厚，多押注美元多头，一早见外资汇出，不排除今日台币集中交投区有机会测试29.800。不过午盘后欧洲开市的发展将是盘中观察重点。

塞浦路斯将必需对存款人征税作为获得救助计划的一部分，这一令人意外的消息被视为危险的先例，最坏的情况是可能最终令该地区其他国家出现银行挤兑。

台湾央行总裁彭淮南周一在立法院表示，绝对没有刻意压低台币汇率，台币汇率将持续维持动态稳定。

目前盘中央行作价的低位29.825已再度刷新逾半年低位，盘中前低为去年9月10日报29.842。

台币早盘实际成交区间较上日明显走跌，集中交投区间落在29.740-29.760,上日则在29.700-750间；上日央行作价收于29.762。

交易员观察市场最新动态：

* 外资出现汇出，出口商美元卖单挂在29.76-29.77

* 早上量能正常，观察稍晚油款的美元买单是否进场

* 欧洲情势待午后欧元区开盘，不确定因素或主导市场数天

* 台股表现不佳亦令台币遭到打压

* 盘中或测试29.800关键价位，仍与韩元 走势高度相关

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.730-29.800

最新相关报导链接：

* 韩国汇市：韩元下跌但公债上扬，塞浦路斯救助计划加剧避险情绪

* 《欧洲金融分析》塞浦路斯对银行存款征税可能为欧元区设下危险先例

* 《一周经济焦点》全球三大央行周三均有重要活动

* 全球汇市：3月12日止当周投机客所持美元多仓升至逾八个月高位--CFTC

* 东京汇市：欧元下跌，受塞浦路斯意外消息影响

环球汇市新闻请见 TOP/NEWSCN-FRX

环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐