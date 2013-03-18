台湾汇市动态：受避险情绪波及开低，盘中不排除测试29.800

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透台北3月18日 - 台币兑美元 周一明显低开后陷于29.750附近游走。台湾央行疑似顺应国际情势，开盘作价令台币贬至29.825的逾半年低位，此举主因塞浦路斯救援计划的意外发展令市场避险情绪陡增，台币早盘随区域货币以趋贬反应，当前于近期盘中低档区29.75附近交投。
汇银人士指出，欧元区再爆发不确定因素，加上台股走弱，市场避险情绪浓厚，多押注美元多头，一早见外资汇出，不排除今日台币集中交投区有机会测试29.800。不过午盘后欧洲开市的发展将是盘中观察重点。
塞浦路斯将必需对存款人征税作为获得救助计划的一部分，这一令人意外的消息被视为危险的先例，最坏的情况是可能最终令该地区其他国家出现银行挤兑。
台湾央行总裁彭淮南周一在立法院表示，绝对没有刻意压低台币汇率，台币汇率将持续维持动态稳定。
目前盘中央行作价的低位29.825已再度刷新逾半年低位，盘中前低为去年9月10日报29.842。
台币早盘实际成交区间较上日明显走跌，集中交投区间落在29.740-29.760,上日则在29.700-750间；上日央行作价收于29.762。
交易员观察市场最新动态：
* 外资出现汇出，出口商美元卖单挂在29.76-29.77
* 早上量能正常，观察稍晚油款的美元买单是否进场
* 欧洲情势待午后欧元区开盘，不确定因素或主导市场数天
* 台股表现不佳亦令台币遭到打压
* 盘中或测试29.800关键价位，仍与韩元 走势高度相关
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.730-29.800
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环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
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