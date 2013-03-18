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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:58 BJT

台湾债市动态：10年券殖利率回测跳空缺口，塞浦路斯纾困提议引发担忧

路透台北3月18日 - 塞浦路斯救援提议令台湾股债市短线猪羊变色。台湾债市10年期公债 殖利率周一试图回测3月8日1.28%跳空缺口。交易商指出，股市短线可能由盛转衰，大盘加权股价指数 已跌破7,950点月线关卡，有可能进一步测试7,800点季线支撑。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 台股下跌趋势明显，有可能测试季线关卡，台债短线可望转危为安。 　　 * 10年公债102/6殖利率 一旦跌破1.28%，交易区间料下移至1.25-1.28%。

* 实质买盘参与今日中午20年乙券102/乙1标售的意愿料升高，得标利率有机会来到1.78%附近。

　　　

以下为最新相关报导链接：

* 塞浦路斯政府消息人士表示，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。此前议会就该项举措的投票被推迟到周一进行，而这一举措是塞浦路斯获得欧盟援助的核心条件。

* 路透调查显示，中午将标售的20年期公债102/乙1 得标利率将落在1.77-1.805%。

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/6为1.25%-1.30%

本地时间09:45最新报价： 　　* 102/6殖利率跌3.45基点，报1.2775%。大盘加权股价指数跌1.03%报7,845.53点。（完） (记者 董永年; 审校 张喜良)

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