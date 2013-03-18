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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:57 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲市场交投谨慎，聚焦欧洲开盘

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* 美元走强及塞浦路斯救助消息引发的避险情绪令汇价承压

* 欧元/英镑卖盘提供潜在支撑

* 亚洲市场交投谨慎，关注欧洲金融类股及银行提款状况

* 稍早的低点1.5059及高点1.5160分别为初步支撑位和阻力位

* 不断缩窄的波林格区间意味着盘整而非趋势

* 图表：(link.reuters.com/kuc76t)(完)

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