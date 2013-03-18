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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 10:14 BJT

日本已公布经济指标－2013/3/18

经济指标                              时间      最新数据       前月/前季数            下次公布时间      预估值
                                                                         据               (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)          第四季          持平   r         -1.0%      r               --          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)       2月         -0.6%             -0.5%                 3月28日          --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)       1月         -0.2%             -0.2%                 3月28日          --
 工业生产(m/m)                          1月         +0.3%   r         +2.4%      r     3月28日-29日          --
 失业率                                 1月          4.2%   @          4.3%   -@-r     3月28日-29日        　--
 贸易收支(亿日圆)                       1月    逆差16,294         逆差6,415                 3月20日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                  1月         +2.4%             -0.7%            3月28日-29日            
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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