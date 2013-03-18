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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 12:45 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月18日

路透北京3月18日 - 以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
 ==============================================================================    
*国家开发银行     至多50         3       周二招标     浮息金融债    3/20-3/21
                  至多50         5                 （一年定存基准）
                  至多50         7      
                  至多50        10      (以上四期债为今年第6-9期固息债第二次增发)
*农业发展银行      250          10        4.24%       固息金融债    3/18-3/22    
 进出口银行       *197.2         5       *3.93%       固息金融债    3/14-4/3
 进出口行          196           5        3.88%       固息金融债    3/7-3/21
*徽商银行        至多50         3/5    周二簿记建档   固息金融债    3/19-3/21
                                                  (小微企业专项贷款债)

  注: *表示新增.（完）

 (整理 康熙泽；审校 边竞)

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