中国成全球第五大武器出口国

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月18日 - 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）称，中国成为全球第五大武器出口国，且巴基斯坦是其主要出口目的地。
2008-2012年，中国武器出口量较之前五年大增162%，在全球武器贸易中所占比重从2%升至5%。
该智库称，2008-2012年，中国取代英国跻身前五大武器出口国行列，排名第一的是美国，占全球武器贸易的30%；俄罗斯排名第二，占比为26%；德国和法国分别排名第三、第四。
中国已发展为全球第二大经济体，与此同时军事上也更为自信，在发展航空母舰和无人机等现代军事设备方面投入更多预算。
在去年11月珠海航展上，中国首次向公众展示了国产武装直升机、导弹和无人机以及防空系统等。
SIPRI，中国出口的武器有55%输往巴基斯坦，且预计未来数年巴基斯坦仍将是中国最主要的武器出口目的地，因仍有大量战斗机、潜艇和军舰订单未交付或在计划中。
该智库并称，中国出口的武器有8%输往缅甸，7%输往孟加拉，而阿尔及利亚、委内瑞拉和摩洛哥也在过去几年来进口了中国产军舰、飞机或装甲车等。
而中国在武器进口方面仅次于印度，不过随着中国武器生产能力提升，对武器进口的依赖正在削弱。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌(完)
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