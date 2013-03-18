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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 10:21 BJT

日本个股：Panasonic称媒体关于其业务计划的报导并非基于官方声明

路透3月17日 - 日本Panasonic对媒体关于其业务计划的报导做出评论，称相关报导并非基于其官方声明，公司一直在研究各种方案，尚未做出决定。

此前日经新闻报导称，Panasonic考虑退出等离子电视业务，作为电视机业务缩减计划的一部分。(完）

(编译 张涛; 审校 杜明霞)

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