表格：外资及陆资在台股大幅卖超80.93亿台币，连续五天卖超逾180亿

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透台北3月18日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资今日在台股大幅卖超80.93亿台币，累计连续五天卖超达180.2亿；上日修正后为卖超45.05亿。
三大法人今日合计卖超106.88亿台币，上交易日修正后为卖超59.08亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/18 -80.93 -16.72 -9.23 -106.88
3/15 -45.05r -10.10 -3.93r -59.08r
3/14 -45.98r -10.41 -7.36r -63.75r
3/13 -4.38r -13.60 -14.28r -32.26r
3/12 -3.86 -5.49 -2.42r -11.77r
3/11 +4.96r +5.74 -0.50r +10.19r
3/8 +41.03r +3.39 -1.93r +42.49r
3/7 +10.41r +11.68 -7.00r +15.08r
3/6 +21.85 -1.98 -13.67r +6.19r
3/5 +33.02r +3.54 -2.75r +33.82r
3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r
3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 -83.10 -32.50 -75.34 -190.95
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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