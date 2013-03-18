版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 10:43 BJT

中国新债: 中粮集团将于下周一发行50亿元中期票据，期限三年

路透北京3月18日 - 中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业--中粮集团有限公司周一公告称，将于下周一(25日)簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限三年。

本期债为中粮集团今年第一期中票，具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================== 中粮集团 140 50 3 3/25簿记建档 工商银行 AAA 3/26 3/27

建设银行 ==============================================================================================(完) 参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐