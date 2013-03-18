台湾汇市：台币收挫创逾半年新低，塞浦路斯纾困计划重燃风险疑虑

* 外资汇出布局美元多头 * 台股重挫前景难明 * 成交量低市场观望 * 明日交投料盘整，暂看29.700-29.780 路透台北3月18日 - 台币兑美元 周一收盘走挫5.3分，来到逾半年新低。小国 塞浦路斯的纾困意外发展，引发外汇市场高涨的避险情绪，台币随同区域货币盘中趋贬以对 。但盘末欧元回稳 ，且场中成交量偏低，市场料台币明日在29.75附近将陷观望。 汇银人士认为，尽管塞浦路斯突如其来的消息令市场有些措手不及，但经过一天的消化 后，市场转而冷静以对，将观察欧元区如何冷静处理此事，料不致进一步造成伤害。他们预 料，美元短中期偏强的走势本来就令欧元承压，但短线交易亦让非美货币仍在区间来回，台 币也未脱离稳中趋贬的轨道，明日初估29.700-29.780将是集中交投区。 “市场买美元的意愿还是强一点，但是台币波动的速度很缓慢。”一外资银行交易员说 。 台币今日收盘价29.815为逾半年新低，前低落在去年9月7日报29.842。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.740-29.760，上日则在29.700- 29.750。 塞浦路斯将必需对存款人征税作为获得救助计划的一部分，这一令人意外的消息被视为 危险的先例，最坏的情况是可能最终令该地区其他国家出现银行挤兑。 交易员并指出，今日尽管美元多头当道，但出口商在29.76附近美元卖压陆续出炉，有 效止稳台币，让29.800的重点关卡不会轻易失守。 除了观察塞浦路斯的后续发展，本周二及周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)将有货币 政策会议及利率决策，市场基本预料贝南克是将再度重申宽松基调，在其会议纪录公开前， 对市场影响将十分有限。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期折价收敛，交投 并未十分积极，一个月期 来到平盘附近，报约29.740-750，较上日报29.710 趋贬，与现汇市场同向。 受到国际间抛售风险资产的拖累，台湾股市 今日大跌收低1.47%报7,811.34点， 外资及陆资在台股大幅卖超80.93亿台币，累计连续五天卖超达180.2亿。 台湾央行总裁彭淮南周一在立法院表示，绝对没有刻意压低台币汇率，台币汇率将持续 维持动态稳定。 本周重要数据及事件包括周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议、美国2月 房屋开工和建筑许可；周三美国FOMC公布利率决定、欧洲央行管委会、英国央行公布会议纪 录、日本进出口数据；周四日本财务省官员谈话、美国3月制造业PMI及周五澳洲央行官员谈 话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.815 29.762 29.680-29.825 29.825 6.51 7.46 元太外汇经纪公司 29.740 29.703 29.735-29.760 29.740 2.78 2.69 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.190/-0.160 (完)